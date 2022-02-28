Мужчине с батарейкой в половом члене помогли врачи
49-летний мужчина умудрился вставить пальчиковую батарейку в мочеиспускательный канал полового члена и оставить там её на 24 часа. Из-за этого нарушился процесс оттока матчи, так что потребовалась экстренная помощь врачей.
49-летний житель Ирана потерял способность посещать туалет и скоро пройдет через пересадку кожи после того, как у него в половом члене застряла батарейка АА. Естественно, что по этическим соображением имя этого пациента не называется, но сообщается, что в медцентр при Shahid Beheshti University в Тегеране он был доставлен в апреле прошлого года, когда попросил врачей извлечь инородный предмет. Оказалось, что в мочеиспускательном канале он находится уже 24часа.
К счастью, врачи сумели вытащить батарейку без очень травматичной в этом случае хирургической операции и даже выписать мужчину в тот же самый день. Но через несколько месяцев он вновь вернулся с сильной болью. Оказалось, что мужчина теперь испытывает очень неприятное ощущение жжения при мочеиспускании, и полный отток мочи восстановить не удалось.
Сканирование показало тяжелое и прогрессирующее рубцевание мочеиспускательного канала, а также частичную блокаду этой трубки, по которой через пенис отводятся семя и моча. Врачи не уверены, по какой конкретно причине начался патологический процесс, но предположили, что он был спровоцирован токсическими материалами в самой батарейке. Они также не установили, каким образом девайс вообще оказался в половом члене, но вероятнее всего, это было сделано для достижения сексуального удовольствия. Никаких психических отклонений за мужчиной ранее замечено не было. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Shahid Beheshti University
Медицина
государственное высшее учебное заведение в Иране, учебный и научно-исследовательский центр в области инженерии и физических наук
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