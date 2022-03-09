Впервые в истории ребёнку пересадили сердце и тимус
Малыш из США стал первым в мире пациентом, который прошёл через трансплантацию нового сердца и вилочковой железы. Это может изменить будущее целой индустрии трансплантологии.
Врачи Университета Дьюка провели уникальную в медицинской истории операцию. Маленький Истон Синнамон (Easton Sinnamon) появился на свет со слабым сердцем и неразвитой иммунной системой, 7 месяцев он провел в больнице. Ему потребовалось множество операций на сердце, а также лечение повторяющихся инфекций, поскольку его организм никак не мог с ними справиться. И тогда врачи получили разрешение на экспериментальную разновидность трансплантации, которая на людях ещё не проводилась. Речь шла о двойной пересадке органов.
Помимо нового сердца медики также решили установить ребёнку и новый тимус, также называемый вилочковой железой. Этот орган в груди производит белые клетки крови, называемые Т-клетками. Когда наша иммунная система определяет инородное тело, то она отправляет эти белые клетки для сражения с ним, воспринимая «иностранца» в качестве инфекции. Врачи решили, что если пересадить ребёнку сердца и тимус от одного и того же донора, то вилочковая железа не воспримет донорское сердце в качестве инородного органа и не начнет с ним борьбу.
Добро на операцию была получено, и шестимесячный малыш прошел через трансплантацию сердца, а потом последовала пересадка тканей вилочковой железы через две недели. Теперь возрасте одного года Истон чувствует себя великолепно, и данная процедура может изменить всю отрасль трансплантологии. Почти все реципиенты органов вынуждены принимать мощные лекарства для подавления иммунной системы, чтобы тело не отвергло донорские органы, а из-за этого простой грипп может стать для них смертельной болезнью. Если же им будут пересаживать и вилочковые железы, то данную проблему можно решить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЕ)
Университет Дьюка
Медицина
частный исследовательский университет, расположенный в городе Дарем, Северная Каролина, США. Официальное русскоязычное название, принятое администрацией университета — Дюкский университет
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