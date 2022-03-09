Органы человека стареют с разной скоростью
Наши органы стареют с разной скоростью вне зависимости от общего состояния здоровья. При этом наблюдается корреляция между возрастом здорового кишечника и почками, как показало исследование ученых из Геномного института в Пекине.
Китайские исследователи выяснили, что биологический возраст органов человека в значительной степени различается в одном и том же теле. Другими словами, органы стареют с разной скоростью. И эта разница может быть чрезвычайно значительной, а значит, концепция биологического возраста, который отличается от паспортного, во многом опирается на ложные предпосылки. Авторы концепции исходят из той идеи, что стресс, уровень спортивной подготовки и другие факторы образа жизни могут либо замедлить, либо ускорить биологическое старение.
В целом, возраст человека воспринимается как показатель всего состояния тела, хотя теперь исследователи настаивают на том, что разные его части необходимо характеризовать по-разному. Таковы итоги изучения информации по более чем 4 000 человек в возрасте от 20 до 45. Каждый доброволец сдавал анализы крови, стула, проходил через личные осмотры и оценку состояния кожных покровов. С помощью собранной информации исследователи определили ожидаемый возраст для почек, сердца, печени, половых гормонов, кожи и кишечника.
Они также устанавливали возраст физического, иммунного и геномного здоровья человека в зависимости от полученных результатов. Полученные выводы были разделены на 9 категорий здоровья различных систем организма. Применялись биомаркеры из крови и стула. Самая значительная корреляция была обнаружена между половыми гормонами и возрастом почек. Также эти гормоны коррелировали с иммунной системой. К другим заметным корреляциям относят здоровье почек и иммунной системы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЕ)
Пекинский геномный институт
Медицина
исследовательский центр геномики Китайской академии наук. Является одним из крупнейших в мире центров генетических исследований
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