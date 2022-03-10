Женщины смогут рожать в 50 лет
Израильские учёные утверждают, что научились обращать вспять процессы старения яйцеклеток. А это позволит женщинам становиться мамами в более позднем возрасте.
В ближайшие 10 лет рождение ребёнка в 50 лет вовсе не будет поводом для сенсации, а станет нормой. В этом убеждены израильские учёные из Hebrew University, которые успешно обратили вспять старение женской яйцеклетки. Это довольно значительное открытие, авторы которого взяли яйцеклетки сорокалетней женщины и довели их до того состояния, которое наблюдается у двадцатилетних. Появляющиеся на свет со всеми своими яйцеклетками женщины впоследствии сталкиваются со значительным снижением их качества и количества, из-за чего в более старшем возрасте оплодотворить яйцеклетку становится достаточно сложно.
Так, по статистике, женщины от 20 до 30 обладают вероятностью в 80% на естественное зачатие в течение года после начала попыток, а к 40 годам эта вероятность снижается наполовину. При этом всего лишь несколько сотен жительниц Великобритании ежегодно становятся мамами после 50. И вот теперь израильские ученые продемонстрировали, что процесс неуклонного возрастного ухудшения яйцеклеток можно остановить и запустить в обратную сторону с помощью антивирусных лекарств, которыми лечат пациентов с ВИЧ.
Как полагают ученые, данные препараты предотвращают повреждения ДНК из-за возрастных процессов, поскольку блокируют генетические повреждения в ходе вирусных инфекций. Правда, существует ещё вопросы по поводу того, повышает ли данный процесс уровень фертильности, поскольку исследователи не подвергали омоложенные яйцеклетки воздействию сперматозоидов. Но теперь учёные планируют проверить это на животных, а затем и на людях. Они также рассчитывают, что подобное лечение уменьшит риск выкидышей и родовых дефектов, которые гораздо чаще наблюдаются у возрастных мам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Hebrew University
Медицина
Крупнейший научный и учебный центр Израиля. Еврейский университет в Иерусалиме славится профессорами и учёными с мировым именем, а также лауреатами Нобелевской преми
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