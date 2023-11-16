Время суток, когда вы занимаетесь спортом, играет ключевую роль в предотвращении артрита
По мнению врача, занятия спортом в определенное время дня помогают синхронизировать часы организма и, таким образом, могут замедлить прогрессирование артрита.
Общепринято, что с возрастом у многих из нас ухудшается физическое здоровье и физическая форма.
Это включает в себя ухудшение состояния наших суставов и костей, что повышает вероятность травм и таких состояний, как артрит.
Хотя может показаться, что мы мало что можем сделать, чтобы предотвратить это, новое исследование показало, что наши привычки к физическим упражнениям на самом деле могут иметь существенное значение.
Исследование показало, что ежедневные занятия спортом в одно и то же время могут защитить от разрушения костей и суставов.
По мнению исследователей, это может способствовать хорошему физическому здоровью и физической форме в дальнейшей жизни.
«Среди многих проблем со здоровьем, возрастное ухудшение опорно-двигательного аппарата – и его неблагоприятные последствия – являются основным бременем для людей. Мы определили новый часовой механизм, лежащий в основе старения скелета, который может иметь далеко идущие последствия для понимания слабости и разработки более эффективных сроков лечения физическими упражнениями и физиотерапией для поддержания хорошего здоровья и подвижности скелета», - говорит врач общей практики, Татьяна Захарова комментируя исследование специально для МедикФорум.
Это связано с нашим циркадным ритмом и его влиянием на наше физическое и психическое здоровье, а также на наше поведение.
«Ежедневный 24-часовой цикл, которому следуют наши тела, например, когда наша внутренняя температура падает, когда мы спим, и наше кровяное давление повышается в определенное время суток, является известный как наш циркадный ритм. Внутри нашего тела есть процессы, которые поддерживают этот ритм, известные как «часы», и все они связаны с центральными биологическими часами в мозге».
Предыдущие исследования показали, что нарушение этих часов может подвергнуть людей большему риску возникновения определенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Но впервые это связано с состоянием межпозвоночных дисков и хрящей организма.
«Ученые, по сути, определили новый механизм, позволяющий понять, как наши биологические часы согласовываются с внешней средой».
Именно эти «предсказуемые ритмические изменения» могут стать ключом к тому, как одновременные тренировки могут защитить от ухудшения состояния опорно-двигательного аппарата.
Результаты показали, что физическая активность по утрам, связанная с ежедневным циклом сна/бодрствования, передает информацию о времени от светочувствительных центральных часов в мозге к несущим вес скелетным тканям.
В рамках этого исследования мышей тренировали на беговой дорожке во время их «времени отдыха». Затем команда проанализировала состояние межпозвоночных дисков животных или хрящевых эксплантатов в лаборатории.
Хотя это исследование проводилось на мышах, команда заявила, что структура суставов и дисков грызунов позволяет предположить, что аналогичный результат будет наблюдаться и у людей.
«Результаты показывают, что когда эти часы выходят из синхронизации, наши кости и хрящи разрушаются быстрее, но когда они выровнены, процесс замедляется. Физические упражнения в определенное время дня помогают синхронизировать часы и, таким образом, могут замедлить прогрессирование артрита».
Таким образом, группы прогулок, организованные для пожилых людей, могут быть более полезными для их здоровья, если они будут проходить в одно и то же время каждый день.
Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от завтрака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий