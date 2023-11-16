Время суток, когда вы занимаетесь спортом, играет ключевую роль в предотвращении артрита

«Среди многих проблем со здоровьем, возрастное ухудшение опорно-двигательного аппарата – и его неблагоприятные последствия – являются основным бременем для людей. Мы определили новый часовой механизм, лежащий в основе старения скелета, который может иметь далеко идущие последствия для понимания слабости и разработки более эффективных сроков лечения физическими упражнениями и физиотерапией для поддержания хорошего здоровья и подвижности скелета», - говорит врач общей практики, Татьяна Захарова комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Ежедневный 24-часовой цикл, которому следуют наши тела, например, когда наша внутренняя температура падает, когда мы спим, и наше кровяное давление повышается в определенное время суток, является известный как наш циркадный ритм. Внутри нашего тела есть процессы, которые поддерживают этот ритм, известные как «часы», и все они связаны с центральными биологическими часами в мозге».

«Ученые, по сути, определили новый механизм, позволяющий понять, как наши биологические часы согласовываются с внешней средой».

«Результаты показывают, что когда эти часы выходят из синхронизации, наши кости и хрящи разрушаются быстрее, но когда они выровнены, процесс замедляется. Физические упражнения в определенное время дня помогают синхронизировать часы и, таким образом, могут замедлить прогрессирование артрита».

Общепринято, что с возрастом у многих из нас ухудшается физическое здоровье и физическая форма.Это включает в себя ухудшение состояния наших суставов и костей, что повышает вероятность травм и таких состояний, как артрит.Хотя может показаться, что мы мало что можем сделать, чтобы предотвратить это, новое исследование показало, что наши привычки к физическим упражнениям на самом деле могут иметь существенное значение.Исследование показало, чтоПо мнению исследователей, это может способствовать хорошему физическому здоровью и физической форме в дальнейшей жизни.Это связано с нашим циркадным ритмом и его влиянием на наше физическое и психическое здоровье, а также на наше поведение.Предыдущие исследования показали, что нарушение этих часов может подвергнуть людей большему риску возникновения определенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Но впервые это связано с состоянием межпозвоночных дисков и хрящей организма.Именно эти «предсказуемые ритмические изменения» могут стать ключом к тому, как одновременные тренировки могут защитить от ухудшения состояния опорно-двигательного аппарата.Результаты показали, что физическая активность по утрам, связанная с ежедневным циклом сна/бодрствования, передает информацию о времени от светочувствительных центральных часов в мозге к несущим вес скелетным тканям.В рамках этого исследования мышей тренировали на беговой дорожке во время их «времени отдыха». Затем команда проанализировала состояние межпозвоночных дисков животных или хрящевых эксплантатов в лаборатории.Хотя это исследование проводилось на мышах, команда заявила, что структура суставов и дисков грызунов позволяет предположить, что аналогичный результат будет наблюдаться и у людей.Таким образом, группы прогулок, организованные для пожилых людей, могут быть более полезными для их здоровья, если они будут проходить в одно и то же время каждый день.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от завтрака.

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