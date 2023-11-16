Съедайте по 1 груше каждый день — диетолог объяснила, что будет происходит в организме

"То же самое можно сказать и о грушах, поскольку семечковые плоды не только содержат витамины и минералы, но и предотвращают ожирение. Вы хотите сбросить лишние килограммы, но у вас нет времени и желания на сложные или однообразные концепции похудения? Тогда вам следует включить в свой рацион груши", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Полезно для похудения: вот что произойдет, если съедать 1 грушу в день

Груши содержат наполнительную клетчатку

"Прежде всего, именно большое количество клетчатки помогает похудеть. Организму требуется много времени, чтобы переварить их, поэтому они обеспечивают длительное чувство сытости. Клетчатка также поддерживает постоянный уровень сахара в крови.

Это предотвращает тягу к жирной пище и сладкому, а значит, вы сможете сэкономить немного калорий", - объясняет Пономарева.

Достаточно ли запаха груши, чтобы остановить тягу к еде?

"По мнению исследователей, аромат увеличивает тягу к полезным фруктам и увеличивает желание съесть их. Однако вопрос о том, верна ли эта теория, остается спорным".

«Яблоко в день — и доктор не нужен» — известная поговорка.Всего одна груша в день поможет похудеть. О том, как действует грушевая диета, вы можете прочитать здесь.Исследователи смогли показать, что употребление одной груши в день помогает похудеть и снижает процент жира в организме у людей.Для этого они разделили участников своегона две группы, которые должны были соблюдать одинаковую диету. Первой группе также следует съедать одну грушу в день.Результат оказался неожиданным: испытуемые в группе груш теряли вес в три раза быстрее, чем в контрольной группе.Кроме того, груши содержат много калия, который регулирует водный баланс и уменьшает задержку воды. Витамин С стимулирует жировой обмен, благодаря чему калории сжигаются эффективно.Лучше всего есть фрукты с фруктово-сладким вкусом в чистом виде. В таком состоянии груша содержит особенно большое количество питательных веществ. Но груши также являются полезным и полезным для фигуры блюдом, если их приготовить на пару, приготовить в виде пюре или добавить в кашу.Предположительно, аромат фруктов призван побудить людей не переусердствовать, когда дело доходит до перекуса.В исследовании испытуемые с большей вероятностью выбирали фруктовый десерт вместо шоколадного торта, если ранее они находились в комнате с ароматом груши.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от раннего завтрака.

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