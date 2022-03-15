Новая вакцина даст пожизненную защиту от вируса Нипах
Группа учёных из Университета Техаса разработала уникальную вакцину от смертельно опасного вируса Нипах. Всего за три дня с её помощью можно получить защиту на всю оставшуюся жизнь.
Американские исследователи разработали вакцину, которая за три дня обеспечивает пожизненную защиту от смертельно опасного вируса Нипах. Все 6 лабораторных обезьян, которые прошли через уколы, через 7 дней были подвержены летальной дозе этого вируса. И все животные выжили. Две трети приматов, которые получили укол за три дня до контакта с вирусом, также сохранили жизнь. Подобно коронавирусу Нипах тоже распространяется воздушно-капельным путем, но является гораздо более смертоносным - он убивает почти 70% людей, которых заражает.
Нипах - это вирус, провоцирующий тяжелейшую патологию с воспалениями мозга и респираторными симптомами. Переносчиками вируса являются животные из семейства крылановых. По мнению Всемирной организации здравоохранения, вирус Нипах относится к числу тех патогенов, которые с наивысшей степенью вероятности смогут спровоцировать новую пандемию. При этом в отношении людей до сих пор не одобрено ни одной вакцины, хотя, по крайней мере, 8 из них сейчас испытываются на животных.
Однако в большинстве лабораторных исследований иммунитету животных требовалось не менее месяца для того, чтобы обрести заветную защиту от вируса Нипах. Новая же прививка срабатывает уже через три дня - она использует точно такую же технологию, как и вакцина от коронавируса от компании AstraZeneca - в её основе ослабленный вариант вируса, который доставляет сгусток белков вируса Нипах к клеткам, где они не могут себя реплицировать. Но организм знакомиться с этим патогеном, и когда он действительно проникнет внутрь, то уже будет встречен хорошо подготовленной иммунной системой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
Медицина
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США) и главный в системе техасского университета.
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