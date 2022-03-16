Короткий сон защитит от старческого слабоумия
Если вам, как Дональду Трампу или Илону Маску требуется всего 4 часа для полноценного ночного отдыха, возможно, это является надёжной защитой от деменции. По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
У некоторых людей имеются гены, которые позволяют им довольствоваться всего четырьмя часами сна каждую ночь. Речь не о том, чтобы ограничивать себя в ночном отдыхе, а именно о том, чтобы высыпаться за более короткий период времени, чем универсальные семь-восемь часов, которые рекомендуются для всего человечества. Исследование показало, что способность полноценно восстанавливаться в течение 4 часов сна играет очень важную роль в деле защиты от развития различных видов старческого слабоумия.
Эксперименты с лабораторными мышами позволили выявить две генетические мутации, встречающиеся в организме у таких людей, которым не нужно много спать. Они снижают уровень скоплений токсических белков в мозге. Именно по сплетениям бета-амилоидных и тау-белков можно сделать прогноз о наступлении коварной болезни, лишающей человека памяти. Науке уже давно известно о связи между сном и деменцией, но исследования предполагали, что сон плохого качества или его нехватка повышают риск старческого слабоумия.
Это связано с тем, что во время сна из мозга удаляются токсины, происходит очистка и других зон нашего организма, поддерживающих здоровья мозга и мышц на следующий день. Если этого не делать, или делать в недостаточном объеме, то данный функционал даст сбой. Теперь исследователи полагают, что встречающиеся в организме около 5% людей гены позволяют им справляться с данной задачей более эффективно. Речь о таких людях, как Дональд Трамп, Илон Маск или Дуэйн «Скала» Джонсон, которые могут высыпаться всего за 4 часа. Остальным для этого требуется от 7 до 9 часов за ночь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Франциско
Медицина
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