Из мочевого пузыря женщины извлекли стакан
В Тунисе врачи вытащили из мочевого пузыря 45-летней пациентки стеклянный стакан. Он пробыл в её организме несколько лет, дама сама вставила его туда для получения эротических удовольствий.
45-летняя жительница Туниса всё-таки смогла удивить врачей, которые вроде бы привыкли ко всему. Она явилась в больницу с жалобами на постоянные инфекции мочевыводящих путей и проблемы с мочеиспусканием. В этом случае пациентов отправляют на рентген, и вот это обследование показало, что у пациентки, чьё имя не называется по этическим соображениям, в мочевом пузыре находится какой-то гигантский 8-сантиметровый камень, по форме удивительно напоминающий обычный стакан.
После серии наводящих вопросов врачи сумели установить у пациентки, что несколько лет назад она сама вставила себе в тело маленький стакан в качестве сексуальной игрушки. Самое потрясающее состояло в том, что когда стакан не вышел наружу, женщина по каким-то причинам не забеспокоилась и жила с этим предметом внутри несколько лет. Как правило, камни в мочевом пузыре представляют собой твёрдые скопления минералов, обычно образующихся из-за невозможности мочи полностью покидать мочевой пузырь.
Но в некоторых случаях болезненные камни формируются вокруг инородных объектов, попавших в тот самый мочевой пузырь. И врачи из Habib Bourguiba University, которые провели операцию по удалению стакана, рассказали, что крови в моче у женщины не было, как и недержания. Однако уровень красных кровяных клеток зашкаливал, а это говорило о наличии какой-то серьезной патологии. Врачи провели цистолитотомию - разновидность полостной операции для извлечения камней из мочевого пузыря. Через два дня пациентку выписали, и она полностью поправилась. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медцентр Habib Bourguiba University
Медицина
Одно из ведущих медицинских учреждений в Тунисе
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