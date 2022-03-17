Умеренный ковид тоже может привести к диабету
Даже случаи умеренного коронавируса могут привести к появлению симптомов диабета. К такому выводу пришли исследователи из США.
Новое исследование показало, что восстановившие своё здоровье после COVID-19 люди более часто сталкиваются с диабетом. Причём даже в том случае, если коронавирус у них протекал в умеренной форме. Авторы исследования проанализировали данные по 36 000 человек, у которых выявляли коронавирусную инфекцию, но не госпитализировали. Эти случаи были зафиксированы с марта 2020 по январь 2021, то есть задолго до появления штамма Омикрон.
По сравнению с людьми, которые никогда не болели коронавирусом, переболевшие им пациенты на 28% чаще сталкивались с симптомами диабета второго типа. Это может быть связано с теми повреждениями, которые вирус наносит бета-клеткам поджелудочной железы. Также эти клетки отвечают за выделение инсулина. Исследователи не учитывали индекс массы тела, который является одним из наиболее хорошо известных факторов риска диабета.
Также они не смотрели за пациентами с коронавирусом, которых всё-таки потребовалось госпитализировать. Ранее эта группа больных действительно чаще сталкивалась с развитием диабета, что подтверждали и другие исследования. Наука узнает всё больше информации о том, какие последствия для нашего здоровья вызывает коронавирус, и, к сожалению, эти данные никак нельзя назвать оптимистическими. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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