Человеку помогут дожить до 150
Забудьте про мечту дожить до 100 лет. Теперь учёные работают над тем, чтобы предельной продолжительностью жизни человека стали 150 лет, и это не такая отдалённая перспектива.
Рождённые в 2070 году дети смогут доживать до 150 лет благодаря удивительным достижениям в области противовозрастных технологий. Такое мнение высказывают компьютерные биологи. Это не только увеличит почти в два раза нынешнюю среднюю продолжительность жизни на нашей планете, но и сократит период, который в пожилом возрасте люди расходуют на разного рода болезни и инвалидность.
То, что ещё совсем недавно казалось отдалённым будущим, теперь стремительно приближается к реальности. Удивительные исследования, проведённые в этом месяце, показали возможность абсолютно безопасно обращать вспять возрастные процессы у пожилых мышей. Учёные теперь предсказывают, что за считанные десятилетия эта технология может быть готова для использования среди людей. Вполне возможно, что она вступит в активную фазу испытаний уже в следующей 50 лет. К сожалению, нынешние взрослые люди до этого не доживут, но дети и те, кто будет рождаться в течение ближайших десятилетий, вполне возможно, испытают на себе эту технологию.
Генетики Университетского колледжа Лондона предсказывают, что эти методики позволят увеличить продолжительность жизни до полутора веков. Для сравнения, сегодня на территории Великобритании средняя продолжительность жизни составляет 79 лет для мужчин и 82,9 лет для женщин. В США ожидаемая продолжительность жизни для детей, рождённых в 2020 году, существенно ниже - 74,4 года для мужчин и 79,9 для женщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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