Вот сколько хлеба в день на самом деле полезно для здоровья

Эксперты рекомендуют такое количество углеводов в день

Что касается хлеба, все зависит от приготовления

"Многие виды хлеба содержат пшеницу, что может привести к боли или метеоризму, например, у людей с синдромом раздраженного кишечника. Время выдержки хлебного теста перед выпечкой играет важную роль в последующем дискомфорте", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Почему хлеб вызывает газообразование?

Цельнозерновая мука вместо пшеницы: зависит от сорта хлеба

"Тип зерна играет важную роль в потреблении хлеба. Изделия из белой муки, такие как тосты или круассаны, популярны, но содержат мало клетчатки. После еды уровень сахара в крови резко повышается, но почти так же быстро падает и возвращается чувство голода".

"Цельнозерновые продукты предотвращают распространенные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и рак".

От булочек на завтрак до вечерних сэндвичей – хлеб – настоящий универсалодин из самых популярных продуктов в России. В среднем за год на душу населения потребляется около 21 килограмма — это три-четыре ломтика в день.В зависимости от вашего роста и уровня активности она рекомендует суточную дозу углеводов, эквивалентную четырем-шести ломтикам хлеба. Однако сюда также входят и другие зерновые продукты, такие как картофель, рис или макароны.Но, несмотря на всю популярность, существует и настоящий спор о хлебе: многие диеты, такие как низкоуглеводные, избегают углеводов и хлеба, а непереносимость, такая как целиакия, означает, что хлеб, который часто содержит глютен, необходимо полностью исключить из рациона.Многие люди с непереносимостью глютена вообще не едят хлеб. Но тот, кто чувствует себя плохо после употребления хлеба и, например, страдает метеоризмом, не обязательно должен иметь непереносимость глютена.В частности, пшеничное тесто содержит особые сахара, так называемые FODMAP (ферментируемые олиго-, ди- и моносахариды и полиолы). Они плохо перерабатываются в тонком кишечнике, поэтому во время пищеварения образуются неприятные газы.Благодаря этому вы не только быстрее проголодаетесь, но и съедите больше. Таким образом, цельнозерновой хлеб является более здоровым выбором, поскольку содержащаяся в нем клетчатка разбухает в желудке, чувство сытости возникает быстрее, и вы дольше остаетесь сытыми.Исследователи обнаружили, что у людей, которые ежедневно потребляли 48 граммов цельнозерновых продуктов, уровень смертности был на 20 процентов ниже, чем у людей, которые потребляли мало цельнозерновых продуктов или вообще не потребляли их вообще.Ранее МедикФорум писал о правде и мифах БАДах.

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