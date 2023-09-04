Кардиолог назвал 7 шагов для здорового сердца и сосудов

"Сердечный приступ может произойти без предупреждения. Около 50 процентов всех пациентов с сердечным приступом имеют симптомы, которые появляются за 24–28 часов до него", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум.

Контрольный список для здорового сердца

Будьте активны, больше двигайтесь.

Бросьте курить

Ешьте здоровую пищу, избегайте сахара

Следите за своим весом

Следите за своим кровяным давлением

Следите за уровнем холестерина

Убедитесь, что вы достаточно расслабляетесь в повседневной жизни.





Предвестники сердечного приступа

сильная боль и давление в груди

одышка без или при малейшей нагрузке

сильное стеснение в груди

сильное жжение в груди

холодный пот и холодная, желтоватая кожа

тошнота и рвота

боль в верхней части живота.





Болезни сердца значительно сокращают продолжительность жизни

«Основная причина отставания – рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит врач-кардиолог.

Высокое кровяное давление и здоровье сердца

На их долю приходится треть всех смертей: от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают миллионы людей. Смертельно – существует множество способов защитить сердце. Врач раскрывает семь шагов, с помощью которых можно это сделать.Поскольку при сердечном приступе на счету каждая секунда, пострадавшим или присутствующим следует немедленно позвонить врачу скорой помощи по при появлении следующих признаков, поскольку они являются сигналами тревоги:Сравнение продолжительности жизни также показывает, насколько важно обеспечить здоровое сердце. Например страны Средиземноморья и Япония далеко впереди России, США и Центральной Европы.Для исследования причины смертности сравнивались с шестью выбранными странами. Что касается стран-первопроходцев с высокой продолжительностью жизни, то в России дела обстоят плохо, особенно когда речь идет оПри сравнении по возрасту уже есть дефицит у мужчин старше 50 лет. С другой стороны, у женщин довольно низкие показатели ожидаемой продолжительности жизни можно объяснить, прежде всего, увеличением смертности в возрасте старше 65 лет.Если давление в сосудах постоянно повышено, врачи говорят о повышенном давлении, гипертонии. Это заболевание сердечно-сосудистой системы. У 95 процентов больных органическая причина отсутствует (первичная гипертония). Примерно в пяти процентах случаев можно выявить органическую причину, например, сужение почечных артерий (вторичная гипертония).Снижение артериального давления, похоже, помогает многим людям сохранить здоровье сердца.Ранее МедикФорум писал о правде и мифах и о БАДах.

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