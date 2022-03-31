Губка в глазах поможет справиться с глаукомой
Учёные из Colchester Eye Centre работают над новой методикой лечения глаукомы. Она включает имплантацию губки в глаза, что впоследствии избавит человека от необходимости проведения хирургической операции.
В Великобритании активно развивается новая методика лечения глаукомы, создатели которой планируют с её помощью взять под более жёсткий контроль это расстройство зрения и избавить его жертв от необходимости проходить через микрохирургические операции. Уникальный метод подразумевает имплантацию крошечных фрагментов губки в угол глаз для того, чтобы собирать избыточную жидкость, которая и вызывает это состояние. В России от глаукомы страдает около полутора миллионов человек. Она вызывается повреждением зрительного нерва из-за давления, которое оказывает задержавшаяся здесь жидкость.
Хотя данную проблему можно решить, если человек теряет какой-то процент зрения, оно уже не восстанавливается после операции. Но в арсенале офтальмологов целый ряд методов предотвращения ухудшения состояния пациентов с глаукомой, включая и наиболее радикальный из них - микрохирургическую операцию. С её помощью расширяются натуральные канальцы, которые уводят жидкость из глаза. Но преимущества лазерной микрохирургии могут быть скромными, а со временем и вовсе испаряются.
Новый метод включает имплантацию 5-мм полоски высокопрочной губки менее миллиметра толщиной. Она собирает и затем сбрасывает избыточную глазную влагу в специальную естественную камеру, называемую надбровным пространством. А уже оттуда жидкость выводится организмом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Colchester Eye Centre
Медицина
Специализированная офтальмологическая клиника в Колчестере
Оставить комментарий