Перенесших коронавирус ожидает новая опасность
Терапевт Алексей Водовозов заявил, что переболевшим COVID-19 стоит особо внимательно относиться к респираторной системе. Особенно, если эта болезнь каким-то образом нанесла поражения лёгким.
Медицина получает всё больше данных о том, какие последствия рождает коронавирус для организма. Хорошо известно, что COVID-19 делает во время острой фазы заболевания, но теперь накапливаются данные и о том, что ожидает пациентов в долгосрочной перспективе. Только вчера было установлено, что ковид может нанести поражения некоторым регионам мозга, что спровоцирует различные когнитивные нарушения.
И вот теперь терапевт Алексей Водовозов заявил, что если коронавирус вызывает повреждения лёгочной системы, то это делает дыхательные пути более восприимчивыми перед другими коварными недугами в ближайшем будущем. Следовательно, у такого человека риск заражения, к примеру, пневмонией намного выше. А значит, его легкие нужно особо тщательно беречь, что подразумевает, в частности, постоянное ношение медицинских масок в публичных местах и в общественном транспорте.
Водовозов отмечает, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут чаще сталкиваться заболеваниями респираторной системы. Таким людям нужно возможно чаще посещать врачей и проходить через специальные профилактические осмотры, касающиеся именно функционала лёгких. Кроме того, надо стараться не простужаться, не переохлаждаться и, по возможности, защищаться от контакта с людьми, имеющими инфекционные болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Алексей Водовозов
Медицина
российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог
Оставить комментарий