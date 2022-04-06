Стеклянные бусинки помогут снизить побочки от химиотерапии
Крошечные стеклянные бусинки, помещенные внутрь тела пациента, помогут ему снизить проявления побочных эффектов при облучении. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпуля.
Облучение или радиотерапия - это один из основных методов лечения злокачественных новообразований, который сопровождается тяжелыми побочными эффектами. Иногда они бывают настолько невыносимыми, что лечение приходится приостановить в самом разгаре, и достигнутый эффект из-за этого нивелируется. И вот ливерпульские учёные выяснили, что если поместить внутрь пациента крошечные стеклянные бусинки, то они позволят сократить выраженность побочных эффектов при облучении.
Десятки этих бусинок, каждая из которых шириной не более миллиметра, помещаются в одну тонкую нить и вводятся в тело через трубку для того, чтобы быть расположенными как можно ближе к опухоли. И при каждом сеансе радиотерапии эти бусинки как бы впитывают в себя радиацию. После завершения сеанса нить вынимают и проводят через сканер, измеряющий, какой уровень радиации они получили. Это позволяет врачам узнать о том, применили они тот самый объем радиотерапии, необходимый для уничтожения опухоли.
Если уровень впитанной в бусинки радиации слишком низок, то это значит, что сама процедура не подойдёт для уничтожения раковых клеток, и дозу облучения необходимо повысить. Но если бусинки показывают слишком высокий уровень радиации, то речь идёт уже об опасности повреждения окружающих тканей, так что дозировку необходимо уменьшить. Идеально рассчитанная дозировка позволит не только добиться необходимого излечения с большей вероятностью, но и до минимума сократит проявления побочных эффектов, которые возникают из-за слишком больших воздействий радиации на организм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ливерпуля
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Ливерпуль в Англии
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