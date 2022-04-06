Виртуальная реальность поможет жертвам агорафобии
Использование технологии виртуальной реальности позволяет людям преодолевать тревожные расстройства и выполнять обычные повседневные дела. Особенно это касается тех, кто страдает от агорафобии.
Учёные утверждают, что модулирующая повседневную жизнь вроде походов по улице и поездок в общественном транспорте технология виртуальной реальности поможет людям, которые испытывают страх перед определённой окружающей средой, социальными ситуациями и необходимостью общения с другими людьми, в психологии называемый агорафобией. Такие лица не выходят из дома, поскольку сама мысль о том, что им необходимо сесть в автобус, зайти в метро или оказаться на улице с большим количеством людей, рождает панический страх и обильное потоотделение, а также мощный психологический дистресс. И вот исследователи из Оксфордского университета разработали специальную виртуальную окружающую среду, в которой можно активно передвигаться. Поскольку она не является настоящей, то жертвы агорафобии чувствуют себя в ней более комфортно.
Но эта виртуальная реальность тщательно воссоздает возможные контакты с окружающими людьми в тех или иных социальных обстоятельствах. И через несколько сеансов после пользования этой технологией жертвы агорафобии начинали испытывать гораздо меньшей страх перед теми или иными социальными ситуациями. Причём самую большую пользу от виртуальной реальности получили как раз те пациенты, которые проявляли самый выраженный страх.
По словам авторов исследования, данная методика действительно стала крупным шагом вперед на пути преодоления панической боязни контактов с окружающим миром. Виртуальная реальность не первый раз оказывает психологическую поддержку человеку, ранее её успешно применяли при лечении других патологических фобий, а также просто сильного страха, к примеру, ребёнка перед зубным врачом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах
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