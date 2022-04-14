Особые бактерии защитят кишечник от антибиотиков
Исследователи из Гарвардского университета создали особую разновидность бактерий, обладающую способностью защищать людей от побочных эффектов антибиотиков. В частности, эта защита будет получена желудочно-кишечной системой.
Хотя антибиотики остаются основным инструментом сражения с бактериальными инфекциями, одним из их неприятных побочных эффектов является удар по полезным бактериям в кишечнике. A дисбаланс этого органа приводит к диарее, воспалительным проблемам или серьёзным инфекциям, включая кишечную палочку. Широкое использование антибиотиков также рождает появление резистентных бактерий. Некоторые врачи выписывают для решения этой проблемы пробиотики, хотя антибиотики также на них негативно влияют.
В течение всей жизни у человека создаётся и постоянно изменяется микробиом, объединяющий триллионы микроорганизмов, обладающих очень важным функционалом. Однако к проблемам воздействия таких лекарств как антибиотики или особого питания нужно относиться очень серьёзно. В результате удара антибиотиков некоторые группы бактерий просто исчезают, а метаболическая активность других возрастает.
Именно в этом случае на помощь и придут живые биотерапевтические бактерии, разработанные учёными. Это модифицированный штамм Lactococcus lactis, который абсолютно безопасен для организма человека и вообще часто применяется при производстве сыра. В нем содержится фермент, который может расщеплять бета-лактамные антибиотики. А к ним относятся наиболее часто используемые противомикробные средства, включая пенициллин, ампициллин и амоксициллин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардский университет
Медицина
один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж..
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