В лёгкие 60-летнего мужчины попало сверло бормашины
Поразительная история произошла с 60-летним жителем американского штата Иллинойс, который в течение 4 дней ходил со сверлом от бормашины в лёгких. Он вдохнул его при установке пломбы в кабинете зубного врача.
60-летний рабочий Том Джоци оставался с бором от бормашины, который попал ему в лёгкие, на целых 4 дня после того, как случайно его вдохнул. Он проходил через рутинную процедуру по установку зубной пломбы, как вдруг его охватил приступ кашля. Сканы показали наличие двухсантиметрового металлического предмета в дыхательных путях, который расположился неподалеку от нижней части правого легкого, так как бор случайно отсоединился от бормашины.
Медики рассматривали вариант хирургической операции по резекции части лёгкого для того, чтобы извлечь этот бор и не дать ему повредить окружающие ткани. Однако другие эксперты в соседнем Висконсине вместо этого применили катетер, с помощью которого обычно диагностируют рак лёгких. При этом мужчина даже не почувствовал никаких проблем при проглатывании бора - он просто хорошенько прокашлялся.
По словам врачей, бор оказался так глубоко в лёгких именно из-за того, что Том глубоко вдохнул воздух. Специалисты по лёгким провели несложную процедуру с помощью катетера, который подхватил магнитом инородный предмет и вытащил его наружу, не повредив никакие органы и ткани пациента. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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