В мире минимальные показатели смертности от коронавируса
Количество летальных исходов в результате коронавирусной инфекции на прошлой неделе упало до уровня марта 2020 года. Напомним, что именно в том самом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила о существовании пандемии COVID-19.
На брифинге в швейцарской Женеве генсек Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил очень позитивную тенденцию продолжающегося снижения смертности от коронавируса в мире. Это воодушевляющая информация и прекрасная новость, как особо подчеркнул глава ВОЗ. Так, за прошлую неделю зарегистрировано чуть больше 15 000 смертей от коронавируса, что является наиболее низким показателем за 7 дней с марта 2020.
Тем не менее, Гебрейесус призывает относиться к этой статистике с некоторой осторожностью, поскольку уровень тестирований на коронавирус в некоторых регионах стал ощутимо снижаться. Это прослеживается по информации, поступающей в распоряжение ВОЗ, у которой всё меньше данных по секвенированиям геномов ковида, так что эксперты не очень четко представляют себе, как этот патоген передаётся, и что особенно важно, как он эволюционирует.
Надеяться на какой-то чудесное исчезновение коронавируса с лица земли в ближайшее время не приходится. Если человечество перестанет за ним наблюдать, коронавирус из-за этого не исчезнет. Остаётся реальная угроза возникновения новой мутации COVID-19, хотя многие эксперты склоняются к мнению о том, что дальнейшая эволюция ковида будет сопровождаться всё более мягкими формами течения болезни. Глава ВОЗ также отметил, что ученые не до конца разобрались с последствиями коронавируса для здоровья человека, и ответ на этот вопрос даст только время. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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