Непривитые люди повышают риск для привитых
Распространённым аргументом нежелающих делать вакцины людей является то, что их оппоненты могут привиться и ощущать себя в безопасности. Однако исследование показало, что это не так.
Отказывающихся от прививок людей часто пытаются упрекать тем, что они могут заразить окружающих. Но антипрививочники отвечают одинаково: пусть эти окружающие прививаются, если хотят, и таким образом получают желаемую защиту. Однако исследование учёных из Университета Торонто показало, что не привитые от COVID-19 люди не только создают угрозу для себя, но провоцируют и непропорциональную опасность для здоровья вакцинированных людей, причём даже в регионах, где уровень вакцинации является достаточно высоким.
Авторы исследования использовали компьютерную модель провинции Онтарио для предсказания уровня заражений, когда смешивали между собой вакцинированных и невакцинированных людей в разных пропорциях. Учитывались такие факторы, как эффективность вакцин, базовый иммунитет среди непривитых, а также уровень восстановления после заражения. Невакцинированные люди всегда обладали повышенным риском заражений, как показало исследование. У привитых людей уровень заражений был ниже, когда они смешивались с другими привитыми, но заметно выше, когда их смешивали с непривитыми.
Исследование показало, что непривитые люди имели сниженный риск заражения, когда общались с вакцинированными, поскольку прошедшие через прививки выступали своего рода буфером. Однако отказавшиеся от прививок по собственной воле люди подвергали непропорциональному риску тех, кто вакцинировался. Известно, что вакцины не дают стопроцентной защиты от заражения, но если привитые люди находятся с другими привитыми, то риск распространение между ними вируса намного ниже, чем если рядом находятся непривитые, которые заражаются гораздо более часто. А значит, получение прививки - это не просто личный выбор, но и уважение к обществу, в котором человек живёт. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Торонто
Медицина
государственный исследовательский университет в Торонто, провинция Онтарио, Канада, расположенный на территории, окружающей Парк Королевы
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