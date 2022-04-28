Кето-молекула поможет лечить рак кишечника
Ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что молекула бета-гидроксибутирата, которая создаётся организмом в ответ на голодании или при низкоуглеводной диете, подавляет рост опухолей кишечника. Правда, пока это было достигнуто только в лабораторных экспериментах.
В ответ на так называемую кетогенную диета с низким содержанием углеводов в организме человека вырабатывается специфическая молекула под названием бета-гидроксибутират. Американские исследователи установили, что она обладает мощнейшим эффектом в деле подавления роста кишечных опухолей, а значит, может быть полезна для профилактики и лечения различных видов рака. Учёные выяснили, что мыши на кетогенной диете обладают поразительной устойчивостью к развитию колоректальных опухолей. И дальнейшее расследование показало, что основным защитным компонентом является та самая небольшая органическая молекула.
Теоретически данная естественная для организма молекула может когда-нибудь стать частью стандартного лечения и профилактики опухолей кишечника. Колоректальный рак относится к одному из наиболее распространённых в мире, только в США он ежегодно убивает по 50 000 человек. Это третья основная причина смертности от злокачественных новообразований в стране. К факторам риска колоректального рака относят употребление алкоголя, ожирение, избыточное количество в рационе красного мяса, диету с низким количеством клетчатки и высоким уровнем сахара.
Авторы исследования в ходе экспериментов с лабораторными мышами попытались выяснить, как различные типы питания ингибируют или подавляют развитие и рост колоректальных опухолей. Всего было сформировано 6 групп мышей, получавших диету с различным соотношением жиров и углеводов. Затем к ним применили стандартные химическую методику, которая и вызывает специфические опухоли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания)
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