Омикрон спровоцировал всплеск крупа у малышей
Способность штамма Омикрон поражать верхние дыхательные пути представляет особую опасность для самых маленьких детей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Массачусетса.
Штамм коронавируса под названием Омикрон вызвал целый всплеск случаев потенциально тяжелых респираторных заболеваний у младенцев и детей младшего возраста. Небольшое по объёму исследование было сосредоточено только на случаях коронавируса в одной крупной детской больнице Массачусетса во время пандемии Но и здесь имеются некоторые исходные данные по этому вопросу, которые подтверждают предыдущие предположения о том, что штамм Омикрон приводит к большему количеству случаев ларинготрахеобронхита у детей младшего возраста, чем предыдущие версии ковида.
Также эта болезнь известна под названием круп, она представляет собой довольно распространённое поражение верхних дыхательных путей, при котором в гортани и трахеи появляется значительное количество отёков и воспалений. Это затрудняет дыхание ребёнка. Круп, как правило, вызывается какой-либо вирусной инфекцией, но к нему могут приводить аллергии и другие раздражители. Хотя болезнь возникает в любом возрасте, чаще всего жертвами крупа становятся самые юные малыши, обладающие маленькими верхними дыхательными путями.
Круп получил своё название от характерного крупозного кашля, который он вызывает. Иногда его называют лающим. Другими симптомами этого состояния являются резкий звук при дыхании и респираторный дистресс-синдром. До волны Омикрона COVID-19 ассоциировался с крупом у некоторых детей, но не в таких пропорциях. Именно Омикрон привел к значительному увеличению случаев крупа у малышей в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. Это связано с тем, как считают некоторые ученые, что предыдущие штаммы коронавируса чаще поражали нижние дыхательные пути, а Омикрон бьёт по верхним. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Массачусетса
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