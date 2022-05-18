У исследований на животных появилась альтернатива
Многие люди требуют, чтобы учёные перестали испытывать разного рода косметику на животных, которых подвергают немалым страданиям. И вот теперь выясняется, что учёные из Национального института стандартов и технологий США придумали подобную альтернативу.
В рамках усилий американских властей по уменьшению уровня тестирования косметики на животных учёные разработали новый протокол скрининга кожных аллергенов. Мало того, что он не требует испытаний на животных, протокол ещё и является потенциально более быстрым и доступным по стоимости методом проверки, хотя даёт аналогичную производительность. Исследователи опирались на уже существующий метод, когда пытались улучшить его эффективность, доступность и контроль качества.
Применяя новый протокол без животных, они оценили 92 химических вещества и обнаружили, что полученные результаты вполне согласуются с итогами обычного тестирования на животных для 77% соединений. Это увеличивает доверие к внедрению нового метода и прокладывает путь к его стандартизации. Руководящие органы Евросоюза и даже ряда штатов США уже запретили продажу косметики, которую тестировали на животных. Однако в некоторых частях мира по-прежнему проводятся эти испытания для оценки безопасности косметики.
Поскольку правила и стандарты различаются в зависимости от страны и региона, то довольно сложно добиться изменения этой ситуации. Некоторые методы скрининга без животных кожных аллергенов уже существуют, но их широкому внедрению препятствует ряд ограничений. К примеру, прямой анализ реактивности пептидов требует дорогостоящего оборудования. Также он является и намного более медленным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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