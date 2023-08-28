Гастроэнтеролог Алисова: от больной печени до рака - что стул говорит о вашем здоровье

Тест на микробиом в основном используется для исследований, а не для профилактики

"Появляется все больше доказательств того, что микробиом кишечника зависит от многих внешних и внутренних факторов и, следовательно, также является маркером здоровья. Район, в котором живет человек, что он ест, а также есть ли у него синдром раздраженного кишечника или рак толстой кишки – все эти факторы влияют на микробиом кишечника", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Новые методы выявления скрытой крови в кале

"С другой стороны, микробиологические исследования кала на скрытую кровь в кале (гемоккультная проба) гораздо проще и практичнее. Скрытые частицы крови могут быть признаком рака толстой кишки, но они также возникают из более крупных полипов".





Вы можете сказать это со своего стула

Свежая кровь. Обычно причиной являются геморрой или анальные трещины. Заболевания также не являются злокачественными, но должны быть уточнены врачом, чтобы начать соответствующее лечение.

Обычно причиной являются геморрой или анальные трещины. Заболевания также не являются злокачественными, но должны быть уточнены врачом, чтобы начать соответствующее лечение. Заметно темный стул . Так называемый дегтеобразный стул может быть признаком кровотечения в верхних отделах пищеварительной системы. Пожалуйста, поговорите с врачом о наблюдении.

. Так называемый дегтеобразный стул может быть признаком кровотечения в верхних отделах пищеварительной системы. Пожалуйста, поговорите с врачом о наблюдении. Стул цвета глины : считается, что пигмент желчи, билирубин, отсутствует. Обычно он придает стулу светло-коричневый цвет, а моче желтоватый оттенок. Причина отклонения: печень или поджелудочная железа не работают должным образом, или желчный камень блокирует желчный проток. Врач должен провести дальнейшее расследование.

: считается, что пигмент желчи, билирубин, отсутствует. Обычно он придает стулу светло-коричневый цвет, а моче желтоватый оттенок. Причина отклонения: печень или поджелудочная железа не работают должным образом, или желчный камень блокирует желчный проток. Врач должен провести дальнейшее расследование. Стул желтой охры . Это явление называется жирным стулом, поскольку он содержит много непереваренных жиров. Это может быть признаком того, что поджелудочная железа работает неправильно.

. Это явление называется жирным стулом, поскольку он содержит много непереваренных жиров. Это может быть признаком того, что поджелудочная железа работает неправильно. Мягкий стул, который плавает в туалетной воде и не тонет: также слишком много жира (жир плавает сверху), что связано с заболеванием поджелудочной железы. Пожалуйста, поговорите со своим врачом о постоянном жирном стуле.

который плавает в туалетной воде и не тонет: также слишком много жира (жир плавает сверху), что связано с заболеванием поджелудочной железы. Пожалуйста, поговорите со своим врачом о постоянном жирном стуле. Красноватый стул : некоторые продукты могут окрасить стул, например, свекла.

: некоторые продукты могут окрасить стул, например, свекла. Зеленый стул . Соответственно, продукты ярко-зеленого цвета, такие как шпинат или капуста, обесцвечивают стул.

. Соответственно, продукты ярко-зеленого цвета, такие как шпинат или капуста, обесцвечивают стул. Стул всегда толщиной с палец или даже уже: « стул-карандаш » может быть результатом воспаления и связанных с ним спаек в кишечнике, но этот признак также может иметь полипы и рак толстой кишки.

« » может быть результатом воспаления и связанных с ним спаек в кишечнике, но этот признак также может иметь полипы и рак толстой кишки. Стул комковатый или состоит из маленьких шариков . Это типично для запора: пейте много и ешьте клетчатку, например псиллиум, каждый день.

. Это типично для запора: пейте много и ешьте клетчатку, например псиллиум, каждый день. Жидкий стул. Диарея вызвана инфекциями или болезнетворными микроорганизмами, содержащимися в пище. Если после дня постельного режима, питья чая и голодания кишечник не успокоился, обратитесь к врачу.

Определенные особенности стула многое говорят о людях. Микробиом – это название всех микроорганизмов, населяющих организм.Однако для каждого человека не менее важно контролировать свои привычки в туалете и качество стула. Оба предоставляют важную информацию о здоровье и признаках возможных заболеваний.Если этот ритм опорожнения кишечника меняется,Одним из наиболее важных признаков рака толстой кишки является не заметная свежая кровь в кале, а быстрое изменение режима работы кишечника. Однако оба признака следует обсудить с семейным врачом, который может направить вас к гастроэнтерологу.Ранее МедикФорум писал о признаках венозной недостаточности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.