Нарколог Поликарпов: переносимость высоких доз алкоголя – один из признаков зависимости

«Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм «привыкает» перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве», - объяснил специалист «Газете.Ru».

«Человек ищет повода выпить и стремится вовлечь в это и других людей», - отметил Поликарпов.

Нарколог Поликарпов сообщил, что развитие алкоголизма происходит наряду с потерей контроля над количеством выпивки. Кроме того, у человека с развивающейся зависимостью можно наблюдать, как происходит увеличение количества алкоголя, а со временем он начинает предпочитать все более крепкие напитки.Переносимость высоких доз алкоголя – один из признаков зависимости, подчеркнул Поликарпов.Другой тревожный сигнал, по словам эксперта, – это сокращающееся время между выпивкой. Например, человек, который пил по праздникам, начинает пить по выходным или для снятия стресса.Нарколог добавил, что люди недооценивают токсичность алкоголя, не видя вреда в небольших порциях или в некрепких напитках. Между тем, токсичным для организма может быть любое количество спиртного. Врак констатировал, что безопасная доза алкоголя – это миф, такой не существует. Употребляемая практически в любом количестве выпивка может повлиять на формирование зависимости, все зависит от особенностей организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие бессонницы после 40 лет может говорить о психическом заболевании.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.