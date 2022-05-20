Кардамон значительно ускоряет обмен веществ и избавляет от жира на животе

— Добавление черного кардамона в рацион улучшало признаки метаболического синдрома гораздо эффективнее, чем зеленый кардамон. Кроме того, зеленый кардамон может ухудшить структуру сердца и печени, — говорится в исследовании, опубликованном в Express.

— Эти результаты показывают, что черный кардамон более эффективен в устранении признаков метаболического синдрома, чем зеленый, — отметили эксперты.