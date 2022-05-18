Как сделать отбеливающую и противовоспалительную зубную пасту в домашних условиях
Зубная паста в списке предметов первой необходимости занимает место в первой десятке. Их сейчас очень много, они активно рекламируются, и определиться, какая лучшая, бывает нелегко.
При этом сделать зубную пасту можно в домашних условиях. Это рецепт из Аюрведы, системы альтернативной медицины, имеющей множество поклонников по всему миру.
Чтобы сделать полезную зубную пасту, которая будет обладать отбеливающими и противовоспалительными свойствами, потребуется всего три ингредиента. Это кокосовое масло, куркума, гвоздика (высушенные бутоны).
Куркума известна противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, она улучшает работу мозга, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, применяется как средство, помогающее при онкологии. Замедляет процессы старения в организме.
Что касается зубов и десен, то куркума имеет сильный отбеливающий эффект, помогает при воспалениях и раздражениях. У нее сильное противомикробные действие. Использовать ее нужно осторожно, поскольку она может окрасить в ярко-желтый цвет все вокруг. Зубную эмаль куркума не окрасит.
Гвоздика используется для гигиены и оздоровления ротовой полости, она отлично подавляет размножение пагубной микрофлоры. Известна антисептическим действием, помогает при зубной боли. Ее бутоны нужно измельчить в кофемолке.
Кокосовое масло обладает бактерицидным эффектом, способствует оздоровлению полости рта. Оно очищает зубы, десны и удаляет некрасивый цвет зубов, вызванный курением, а также употреблением чая, кофе, вина. Борется с неприятным запахом изо рта.
Чтобы сделать полезную зубную пасту в домашних условиях, нужно взять пять частей слегка подогретого кокосового масла (иначе оно будет твердым), пять частей куркумы и одну часть свежесмолотой гвоздики. Можно добавить 2-3 капли эфирного масла чайного дерева или мяты. Все перемешать, хранить в баночке, которая герметично закрывается. Делайте небольшое количество пасты.
Эта паста помогает бороться с неприятным запахом изо рта, устраняя причины проблемы.
Причины плохого запаха изо рта:
- Недостаточная гигиена рта
- кариес
- заболевания тканей пародонта
- плохое прилегание коронок
- пересыхание слизистой полости рта
- зубные
- воспалительные заболевания горла
- заболевания ЖКТ.
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