Можно обгореть и без солнечных ожогов
Дерматолог предупреждает, что человек может получить вредное и грозящее раком облучение ультрафиолетовыми лучами, даже если он и не обгорел на солнце. В этой связи использование солнцезащитного крема становится ещё более актуальным.
Дерматолог Университета Питтсбурга доктор Лора Феррис заявила, что обладатели рыжих волос, голубых глаз или веснушек должны особо соблюдать бдительность в наступающем летнем сезоне, поскольку они находятся в группе максимального риска развития меланомы или ускоренного старения кожи. Кроме того, по мнению специалиста, существует очень небольшая связь между видимыми солнечными ожогами и развитием рака кожи. Даже если вы не сталкивались с такими ожогами, то всё равно могли получить очень высокий уровень вредных ультрафиолетовых лучей, которые через некоторое время способны проявить себя злокачественными поражениями кожи.
В этой связи особенно актуальным становится использование солнцезащитных кремов, которые надо наносить на кожу при всяком выходе на улицу в солнечную погоду. Во многих развитых странах мира, включая и Россию, уровень заболеваемости раком кожи продолжает стремительно расти - это связано с ростом поездок людей на разного рода курорты и в жаркие страны. Причём если на отдыхе в России мы почему-то используем солнцезащитные крема, то вырвавшись куда-нибудь в Таиланд и Египет напрочь про них забываем, так как считаем, что за 10-12 дней отдыха с нами не может произойти ничего печального. Это ошибочная точка зрения.
Для того, чтобы максимально защитить себя от рака кожи, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, использовать солнцезащитный крем, если вы подвергаете себя воздействию солнечных лучей более чем на 15 минут. Во-вторых, этот крем необходимо наносить на кожу заново каждые 90 минут, либо после купания в каком-то водоёме. В-третьих, уровень SPF крема должен составлять не менее 30, или 50 в том случае, если вы проводите очень много времени на улице и занимаетесь там какими-то видами активности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лора Феррис
Медицина
Дерматолог Университета Питтсбурга
Университет Питтсбурга
Медицина
общественный исследовательский университет в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США, основан в 1787 году
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