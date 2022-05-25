Наука расписалась в бессилии перед постковидным синдромом
Масштабное по продолжительности исследование учёных в очередной раз показало, что причины постковидного синдрома неизвестны. Его проводили исследователи из Университета Алабамы в США.
Науке уже известно на основе предыдущих вспышек инфекционных заболеваний вроде вируса Эбола, что после выздоровления некоторые пациенты могут всё равно сталкиваться с симптомами этой болезни, сохраняющимися на протяжении многих месяцев. Аналогичная картина наблюдается и при коронавирусе, а это явление получило в медицине название постковидного синдрома. И вот американские исследователи тщательно изучили истории болезней целый группы добровольцев, чтобы отыскать хоть какие-то факторы, предрасполагающие к возникновения этих проблем. Среди симптомов синдрома усталость, головные боли и одышка. Кроме того, авторы исследования провели добровольцев более чем через 130 тестов и проверок для поиска признаков того, что их внутренние органы были повреждены, и что вирус всё ещё, возможно, находиться в их организме, а иммунная система продолжает давать сбои.
И вот теперь подведены итоги этого исследования, которое сравнивало пациентов с постковидным синдромом и тех, кто его не имеет. Итоговые результаты оказались разочаровывающими - после тщательного анализа всех имеющихся данных авторы исследования признали, что не нашли причин сохранения устойчивых симптомов коронавируса у подавляющего большинства пациентов. Не обнаружены доказательства и того, что вирус не исчез из их организма, что он где-то скрывается. Не найдено подтверждения гиперактивности иммунной системы или её сбоя, что могло бы наносить серьёзные повреждения внутренним органам.
Тем не менее, исследователи всё-таки обнаружили, что женщины и жертвы тревожных расстройств чаще сталкиваются с постковидным синдромом. Но это не позволяет сделать вывод о том, что причины его развития чисто психологические. А каковы они - наука по-прежнему ответить не может. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Алабамы
Медицина
американский университет, расположенный в городе Таскалуса, штат Алабама. Является одним из старейших и самым большим из университетов в штате
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