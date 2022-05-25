Лекарства не особо помогают детям с СДВГ
Исследователи из Международного университета Флориды установили, что лекарственные препараты не улучшают процессы обучения у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. А это означает, что продолжавшуюся много десятков лет практику выдачи таким детям лекарственных препаратов стоит пересмотреть.
Исследователи из Флориды пришли к выводу о том, что дети с СДВГ способны усваивать одинаковое количество материала в школе, вне зависимости от того, находятся ли они на каких-то лекарствах или нет. А значит, сами по себе лекарственные препараты не помогают таким детям лучше изучать материал или получать более высокие оценки. Сами исследователи были шокированы, когда установили, что лекарства не помогают, хотя на протяжении последних десятков лет в клинической практике принято выдавать детям с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью лекарственные препараты.
Данное наблюдение продолжалось несколько лет, в нём сравнивалась группа детей с СДВГ, половина из которой получала лекарства, а вторая половина - плацебо. Обе группы на определённый срок снимались с лекарственных препаратов, и вопрос был в том, усваивали ли они больший объём знаний в периоды, когда находились на лекарствах, или нет.
Выводы этого исследования однозначно показали, что только приём лекарств не влияет на успеваемость ребёнка и на то, какие отметки он получает. Тем не менее, часть исследователей всё-таки поддерживает ныне существующие стандарты в педиатрии и детской психиатрии, которые рекомендуют использовать подобные препараты. Но полагает, что их необходимо сочетать с поведенческой терапией для получения максимального результата. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Флориды
Медицина
высшее учебное заведение в городе Гейнсвилл, штат Флорида, США. Основан в 1853 году.
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