Новое исследование поможет лучше лечить болезни иммунитета
Ученые из Великобритании отследили активацию иммунных Т-клеток с течением времени. Получены ценные наблюдения, которые помогут ускорить поиск методов лечения болезней иммунитета.
В ходе первого в своём роде эксперимента его авторы обнаружили связь между 127 генами и заболеваниями иммунитета. А это даёт новое понимание последовательности и времени активности генов во время активации иммунных Т-клеток. Это ключевой процесс в регулировании иммунной реакции в нашем организме. Данное исследование проводилось учеными из Wellcome Sanger Institute.
Продолжавшиеся три года наблюдения впервые показали многочисленные варианты, которые бывают активными в связи с различными заболеваниями иммунитета на разных стадиях активации Т-клеток. Всё это поможет разработать новые методы лечения иммунных заболеваний вроде ревматоидного артрита, болезни Крона и сахарного диабета первого типа. Напомним, что Т-клетки - это группа лейкоцитов, участвующих в управлении иммунной системой человека. При сбоях Т-клеточного иммунитета наблюдается сильнейший иммунодефицит, подвергающий человека риску развития самых разных болезней, которые при нормальном иммунитете не появляются вовсе или быстро проходят.
При нарушениях Т-клеточного иммунитета пациенты могут умереть от обычной простуды или грибка, увеличивается риск и аутоиммунных заболеваний вроде ревматоидного артрита, при котором организм начинает атаковать собственные ткани. Активация Т-клеток является первым шагом в иммунной реакции на инфекцию. Но до сегодняшнего дня имелись только ограниченные представления о последовательности этой активации. И вот теперь учёные углубили эти сведения, идентифицировав более 6 400 генов, участвовавших в процессе активации Т-клеток. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Wellcome Sanger Institute
Медицина
ранее известный как The Sanger Centre и Wellcome Trust Sanger Institute , является некоммерческим британским исследовательским институтом в области геномики и генетики
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