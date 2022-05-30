Карантины спасли от смерти из-за ковида всего 10 000 человек
Учёные из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что жёсткие карантины в Европе и США спасли от смерти из-за COVID-19 не более 10 000 человек. Следовательно, они почти не оказали никакого существенного воздействия на показатели летальности.
Первые самые жёсткие карантины из-за распространения коронавирусной инфекции спасли на территории Европы и США около 10 000 жизней, практически никак не повлияв на уровень летальности, как позволяет предположить переработанная статистика. Международная команда экономистов из Университета Джонса Хопкинса рассчитала, что самые драконовские ограничения снизили летальность от коронавируса на территории Великобритании, Европы и США в 2020 году приблизительно на 3%. Остаётся только узнать, насколько эти карантины уменьшили нагрузку на медицинские учреждения, ведь именно это и было основной причиной введения ограничений, когда больницы оказались переполненными, и врачам иногда приходилось выбирать, кого спасать.
По мнению экспертов, если бы карантины были введены на раннем этапе, то в Европе от коронавируса в 2020 году умерло бы на 6 000 человек меньше, а в США - на 4 000 человек. Это значительно отличается от отчета той же самой группы экспертов, которые обнаружили, что карантины снизили коронавирусную смертность всего на 0,2%. Теперь применены новые расчёты, которые чуть-чуть увеличили эффективность жестких ограничений, но она всё равно является довольно низкой.
Их основной вывод в том, что жёсткие карантины не являются эффективным методом снижения смертности при пандемии, по крайней мере, во время первой волны коронавируса. С этим сложно согласиться, если посмотреть на статистику в Китае, где карантины не только избавили Поднебесную от десятков и сотен тысяч смертей, но и не дали пандемии развиться до тех показателей, которые отмечались в Европе и США с сотнями миллионов заболевших. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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