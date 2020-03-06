Ученые рассказали, как влияет на людей карантин

Проанализировав состояния людей, которые в разное время были вынуждены находиться в карантине в связи с лихорадкой Эбола, конским гриппом и другими эпидемиями, специалисты выяснили, у них наблюдались вспышки гнева, приступы страха. Нередко, чтобы подавить негативные эмоции, люди злоупотребляли психотропными препаратами.Особенно подвержены таким состояниям работники медицинской сферы и психически нестабильные жители планеты.Эксперты установили также, что чем длительнее был карантин, тем сильнее ухудшалось психическое состояние людей.