Ученые рассказали, как влияет на людей карантин

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Специалисты пришли к выводу, что нахождение в карантине отрицательно сказывается на психическом состоянии людей. Человек, находящийся в карантине, подвержен посттравматическим стрессовым расстройствам, он плохо контролирует гнев, ощущает состояние растерянности.

Проанализировав состояния людей, которые в разное время были вынуждены находиться в карантине в связи с лихорадкой Эбола, конским гриппом и другими эпидемиями, специалисты выяснили, у них наблюдались вспышки гнева, приступы страха. Нередко, чтобы подавить негативные эмоции, люди злоупотребляли психотропными препаратами.

Особенно подвержены таким состояниям работники медицинской сферы и психически нестабильные жители планеты.

Эксперты установили также, что чем длительнее был карантин, тем сильнее ухудшалось психическое состояние людей.
Теги : коронавирус, карантин, психические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство
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Ученые рассказали, как влияет на людей карантин


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