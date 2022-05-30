Эволюция может развиваться в четыре раза быстрее
Новое исследование предположило, что дарвиновская эволюции может в реальности происходить в 4 раза быстрее, чем это предполагали ранее. Таков итог масштабного анализа генетических вариаций, проведённый учеными из Австралийского национального университета.
Чем больше генетических различий в тех или иных видах, тем быстрее может происходить эволюция, поскольку определённые лишние характеристики отмирают, а более нужные для развития этого вида развиваются. Авторы нового исследования называют его «топливом эволюции», они просмотрели информацию по 19 различным группам диких животных по всему миру. Анализ предполагает, что так называемый сырой материал для эволюции гораздо более распространён, чем это было принято считать ранее, а в результате мы должны пересмотреть взгляды на скорость эволюционных процессов животных. Этот вопрос особенно важен в эпоху изменение климата.
Методика дала ученым возможность оценить потенциальную скорость нынешних эволюционных процессов, которые разворачиваются в ответ на естественный отбор среди всех видов живых существ. С помощью предыдущих методов ранее этого было сделать нельзя. Авторы исследования сосредоточились на пятнистых гиенах в Танзании, певчих воробьях в Канаде, благородных оленях в Шотландии и некоторых других животных. Впервые скорость эволюции оценили в таком масштабе, средняя продолжительность каждого полевого исследования составляла 30 лет.
Распространённый пример быстрой эволюции - перечная моль, которая до промышленной революции в Великобритании была преимущественно белой. Но при загрязнениях, вызванный чёрной сажей на деревьях и зданиях, у черных мотыльков были преимущества в деле выживания, поскольку птицам было труднее их обнаружить. Так перечная моль стала чёрной, хотя Чарльз Дарвин отводил на это процесс века. Мир и дикая природа страдают от продолжающихся последствий изменения климата, и знания того, как быстро животные могут к ним адаптироваться, будут полезны для моделирования выживаемости тех или иных видов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Австралийский национальный университет
Медицина
государственный университет, расположенный в Канберре (Австралия). Создан 1 августа 1946 года
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