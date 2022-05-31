Каждый второй россиянин готов ревакцинироваться
Свыше 50% граждан России выразили готовность пройти через ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Таковы итоги социологического опроса, проведённого в нашей стране.
Опрос показал, что через вакцины от коронавируса прошли 60% россиян, и 56% готовы на повторную вакцинацию. Свыше 79% участников опроса уже переболели коронавирусной инфекцией, 48% в легкой или бессимптомной форме, а 10% - в очень тяжёлой, которая требовала использования лекарств и даже госпитализации.
При этом вероятность вакцинации зависела от уровня образования человека. Чем больше знаний успевал получить тот или иной россиянин в своей жизни, тем выше была вероятность, что он сделает прививку. Так, среди лиц с двумя и более высшими образованиями, имевших какую-либо учёную степень и относительно высокий материальный достаток количество прошедших через прививки было намного выше - от 61% до 65%.
Среди тех, кто лишь окончил школу, этот показатель составлял 35%. Это очередное свидетельство того, что грамотность является одним из самых убедительных факторов, подталкивающих человека к вакцинации. Обладая определёнными знаниями, он не верит в глупые теории заговора и понимает, что вакцины реально спасают человеческие жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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