Большинство родителей в России против вакцинации детей
78% пап и мам в нашей стране не хотят прививать детей от COVID-19. Таковы данные социологического опроса.
Портал superjob.ru провёл опрос с целью выяснения отношения родителей в России к возможности вакцинации своих детей от коронавируса. Оказалось, что около 80% пап и мам не хотят этого делать. Причём в опросе приняли участие 500 родителей подростков от 12 до 15 лет, в большинстве случаев, не желающих делать своим детям прививки по причине того, что коронавирус, по имеющимся данным, для этой категории пациентов не опасен. И это несмотря на тот факт, что штамм Омикрон значительно чаще начал поражать детей.
Опрос также показал, что из тех родителей, которые ещё в начале года были готовы прививать своих детей, свыше 50% уже изменили это мнение и передумали. Они сослались на то, что пандемия идёт на спад, и количество заболевших в нашей стране уменьшается.
Ещё в январе 33% родителей собирались отправить детей на вакцинацию, сейчас их число упало до 17%. Между тем Роспотребнадзор разрешил полную загрузку детских лагерей и отменил некоторые ограничительные меры в школах, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Уровень коллективного иммунитета в России упал ниже 50%, по-прежнему несколько сотен россиян каждый день уходят из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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