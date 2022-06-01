Самые полезные варианты завтрака: мнения специалистов

— К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко. Едите первую смесь и запиваете второй, — отметил специалист.

— Если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму, — подчеркнула она.

— У нас на завтрак фрукты, мед, салат из вареной свеклы с апельсинами и сыром фета, каждому по сырничку. Между прочим, калорийность каждого сырничка — 170 килокалорий, — рассказала Малышева.

— Наш мозг получает информацию, которая вовремя и хорошо должна быть усвоена. Чтобы он заработал, действует одна молекула — ацетилхолин, который нужен для передачи нервного импульса. И яйцо — это чемпион по содержанию его предшественника холина, — подчеркнул медик.