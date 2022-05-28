Врач-диетолог Гинзбург назвал наиболее полезные варианты завтрака

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творог и ряженка

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть на завтрак «грубый» хлеб и кисломолочные продукты.

Михаил Гинзбург рассказал в интервью, какие продукты являются ингредиентами здорового и полезного завтрака
  • Творог.
  • Хлопья или мюсли без сахара.
  • Кофе.
  • Кисломолочные продукты.
  • Грубый хлеб.
По словам врача-диетолога наиболее полезные варианты завтрака – это разные возможные сочетания названных продуктов.

«К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко», - предложил свой вариант доктор Гинзбург.

Любителям бутербродов диетолог рекомендует осваивать здоровые виды этого блюда.

«Можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку», - уточнил медик.

Бутербродов с сыром на завтрак врач советует не есть, поскольку практически любой сыр содержит много насыщенных жиров и соли.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты стимулируют здоровую активность кишечника.
Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Теги : завтрак, полезные продукты, Михаил Гинзбург