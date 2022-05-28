Врач-диетолог Гинзбург назвал наиболее полезные варианты завтрака

Творог.

Хлопья или мюсли без сахара.

Кофе.

Кисломолочные продукты.

Грубый хлеб.

«К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко», - предложил свой вариант доктор Гинзбург.

«Можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку», - уточнил медик.