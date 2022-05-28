Врач-диетолог Гинзбург назвал наиболее полезные варианты завтрака
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть на завтрак «грубый» хлеб и кисломолочные продукты.
Михаил Гинзбург рассказал в интервью, какие продукты являются ингредиентами здорового и полезного завтрака
- Творог.
- Хлопья или мюсли без сахара.
- Кофе.
- Кисломолочные продукты.
- Грубый хлеб.
«К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко», - предложил свой вариант доктор Гинзбург.
Любителям бутербродов диетолог рекомендует осваивать здоровые виды этого блюда.
«Можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку», - уточнил медик.
Бутербродов с сыром на завтрак врач советует не есть, поскольку практически любой сыр содержит много насыщенных жиров и соли.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты стимулируют здоровую активность кишечника.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Оставить комментарий