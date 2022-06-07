Контрацептивы оберегают женщин от суицидов
Ученые из Университета Хельсинки установили, что принимающие оральные контрацептивы женщины на треть реже совершают попытки самоубийств. Таковы итоги исследования с участием более 600 000 представительниц прекрасного пола.
Миллионы женщин каждый день принимают таблетки для контрацепции, которые не избавлены от не слишком приятных побочных эффектов. Однако помимо основного своего действия в виде защиты от незапланированной беременности эти медикаменты, как теперь выясняется, обеспечивают и ещё один плюс для женского здоровья. Финские учёные установили, что приём гормональных контрацептивов на треть сокращает вероятность суицида.
Примечательно, что в отношении воздействия этих лекарств на психику женщин ранее существовали многочисленные опасения ученых, и вот теперь исследование с участием свыше 600 000 представительниц прекрасного пола не только их опровергло, но и дало совершенно неожиданные результаты. Сами исследователи никак не ожидали их получить, они называют итоги исследования хорошей новостью для многочисленных пользователей контрацептивов.
Помимо собственно таблеток гормональные контрацептивы также выпускаются в виде имплантов, пластырей и внутриматочной спирали. На территории США и Великобритании эти средства контрацепции использует каждая шестая женщина в возрасте от 15 до 49 лет. Препараты выпускают в организм эстроген и прогестерон, которые нарушают процесс овуляции – высшую точку менструального цикла, когда женщина достигает максимальной фертильности, то есть готовности забеременеть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хельсинки
Медицина
старейший и крупнейший университет в Финляндии. В университете обучается около 38 тыс. студентов (в том числе 5,5 тыс. аспирантов).
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