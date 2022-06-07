Бедным людям чаще угрожает рецидив рака
Вероятность возвращения злокачественных новообразований в два раза выше у людей с небольшим материальным достатком. К такому выводу пришли канадские исследователи из Университета Торонто.
Люди из бедных семей, переболевшие раком, в два раза чаще впоследствии сталкиваются с его рецидивами, как показало исследование канадских учёных. Эксперты полагают что резкое увеличение стоимости жизни, отмечаемое во многих развитых странах, может ухудшить прогноз тысяч онкологических пациентов и снизить их шансы на полную победу над опухолью. Нехватка средств затрудняет им процесс найма сиделок, покупки полезных для них и правильных продуктов или просто оплаты счетов за коммунальные услуги, не говоря уже о расходах на лечение.
В исследовании канадских учёных приняли участие 555 человек с опухолями головы и шеи. Отметим, что в Канаде медицинские услуги населению предоставляются бесплатно, что выгодно отличает эту страну от расположенных рядом США. Через два года после завершения первоначального лечения рак вернулся у каждого третьего пациента, общий семейный доход которого за год был менее $25 000. В группе тех, у кого этот доход превышал $65 000, вероятность рецидивов составила всего 12%. После поправок на все прочие факторы и было установлено, что к бедным пациентам рак возвращается в два раза чаще.
По словам авторов исследования, разрыв в материальном обеспечении не только серьёзно ухудшает общее качество жизни, но и влияет на результативность лечения. А это несколько подрывает справедливость пословицы о том, что здоровье за деньги не купишь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Торонто
Медицина
публичный исследовательский университет в Торонто, Онтарио, Канада. Большинство основных территорий и объектов университета расположены к северу от Финансового округа в Парке Королевы
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