Число вызовов врачей на дом в Подмосковье упало в 10 раз
Количество вызовов врачей на дом в Подмосковном регионе сократилось практически в 10 раз. Это обусловлено снижением тяжести коронавирусной пандемии, как поведала первый вице-премьер местного правительства Светлана Стригункова.
В первую волну пандемии врачей в Подмосковье вызывали, в среднем, 27 000 раз в сутки, а во вторую наиболее тяжёлую по летальности волну эта цифра составляла до 50 000 вызовов на дом. Хотя штамм Омикрон вызывал более легкое течение коронавирусной инфекции, основная нагрузка легла именно на поликлиники, и это привело к тому что самые рекордные показатели отмечались именно в период третьей волны в конце прошлого, начале нынешнего года.
Светлана Стригункова рассказала, что в этот период врачей в Подмосковье вызывали до 80 000 раз в сутки. Однако сейчас этот показатель упал ниже 9 000 вызовов в день, то есть фактически сократился в 10 раз. Это ещё одно очень наглядное подтверждение спада коронавирусной пандемии в одном из самых густонаселённых российских регионов.
Когда нагрузка на первичное звено достигала пика, то на помощь пациентам отправлялись не только терапевты, фельдшеры и сотрудники неотложки, но и врачи узкой специализации. Тогда рук не хватало, и ситуация была критической. Сейчас каждый занимается своим делом, и это тоже очень хорошая новость для всех жителей Подмосковья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Светлана Стригункова
Медицина
заместитель председателя правительства Московской области
Оставить комментарий