Карантины не сделали людей более полными
Американские ученые в ходе исследования с участием свыше миллиона взрослых человек установили, что длительный карантин и домашняя изоляция не спровоцировали увеличение объёма талии. Хотя люди и прибавили в весе за этот период, данная прибавка вполне сопоставима с той, которую можно получить в любое другое время.
Было логично предположить, что длительные карантины и домашняя самоизоляции спровоцируют прибавку лишнего веса, поскольку люди стали меньше двигаться. Многие эксперты в этом даже не сомневались. Однако исследователи из Род-Айленда в США установили, что среднестатистический объём талии у американцев за период этих длительных карантинов хоть и увеличился, но совсем не сильнее, чем в любой другой аналогичный по продолжительности период. Так, за год до начала пандемии люди прибавили в весе, в среднем, 280г.
В первый год пандемии, который сопровождался наиболее впечатляющими по продолжительности карантинами, эта прибавка составила дополнительно 90 г. Полученные выводы, проверенные на огромной популяции населения, опровергают опасения по поводу того, что карантины могут стать основной причиной ухудшения современного кризиса с ожирением. За последние десятилетия пропорция людей с ожирением и лишним весом резко выросла из-за сидячего образа жизни и неправильного питания.
В Великобритании в прошлом году было установлено, что 40% взрослых граждан прибавили в весе во время пандемии, среднем, по 3 кг. Это было связано не только с тем, что англичане меньше двигались, но и с тем, что они заедали стресс калорийной и вредной пищей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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