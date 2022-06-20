Наша кровь могла взяться из ранее неизвестного источника
Учёные из Гарвардского университета в ходе экспериментов с лабораторными мышами пришли к удивительному выводу. Источником появления крови в организме человека могло быть нечто совершенно иное.
Наши тела являются настолько сложными системами, что даже хорошо изученные и вроде бы прекрасно известные учёным органы и системы всё равно способны удивлять. Для примера, возьмём кровь. Теперь оказывается, что она могла иметь не только один, но целых два типа клеточного происхождения при формировании организма млекопитающих, как показало исследование с участием мышей.
Длительное время было принято считать, что значительная часть нашей крови возникла на основе небольшого числа клеток, в конечном счёте становящихся стволовыми клетками крови или гемопоэтическими стволовые клетками. И вот теперь гарвардские учёные удивились, выявив еще одну группу клеток предшественников, происходящих из стволовых клеток.
Они составляют большую часть крови во внутриутробном периоде и до юношеского возраста, после чего их количество сокращается. В науке они известны как эмбриональные мультипотентные предшественники (eMPP). Гомеопатические стволовые клетки образуются на ранних стадиях развития из клеток, которые выстилают артерии. Ранее считалось, что eMPP отделяются от гемопоэтических стволовых клеток в момент ранней стадии развития. И вот теперь учёные из Гарварда смогли отследить делящиеся клетки и увидеть, что гемопоэтические стволовые клетки и eMPP возникают из одной и той же оболочки. Более того, вклад последних в кровоснабжение со временем уменьшается. А это может объяснить давнюю загадку того, почему наш иммунитет со временем ослабевает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардский университет
Медицина
один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс
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