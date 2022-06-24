Загадка сильных менструальных болей у молодёжи будет раскрыта
Учёные из Австралии планируют раскрыть загадку экстремальных менструальных болей у некоторых молодых девушек. Приблизительно 50% от прекрасной половины человечества сталкиваются с этими болями каждый месяц, но даже сегодня науке ещё мало известны их причины.
Некоторые женщины справляются с менструациями без всяких обезболивающих, а другие испытывают такие неприятные ощущения, что даже не могут выйти из дома. И вот австралийские исследователи из Murdoch Children's Research Institute собрались установить причины того, почему некоторые девушки и молодые женщины испытывают эти боли во время менструаций. Ответ на этот вопрос поможет решить эту загадку и найти способ избавления от болей.
В настоящий момент авторы исследования следят более чем за тремя тысячами девушек и молодых женщин в течение 5 лет. Все они получают лечение от менструальных болей. При раннем вмешательстве, как полагают гинекологи, эту проблему можно эффективно решить. У некоторых девушек и женщин менструации провоцируют депрессии и даже суицидальные мысли. Длительные выделения из организма крови каждый месяц производят тяжёлое воздействие не только на физиологию, но и на психику. Чисто физиологически человек теряет железо вместе с кровью, а из-за этого снижается уровень энергии, падает настроение, ощущается постоянный голод и усталость.
Не следует считать сильнейшие боли из-за менструации нормой, как подчёркивают гинекологи. Если уровень этих болей настолько высок, что это препятствует вашей повседневной активности, то необходимо обращаться за квалифицированной помощью. Но очень многие женщины не делают этого из стыда. Между тем иногда причины этих болей могут объясняться какими-либо гинекологическими расстройствами вроде эндометриоза, хорошо поддающимися лечению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Murdoch Children's Research Institute
Медицина
Австралийский педиатрический медицинский научно-исследовательский институт, расположенный в Мельбурне, штат Виктория, связанный с Королевской детской больницей и Мельбурнским университетом
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