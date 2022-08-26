Заболеваемость и смертность от ковида в мире снижаются
Всемирная организация здравоохранения рассказала, что в мире сохраняется тенденция к снижению заболеваемости и смертности от коронавируса. Правда, далеко не во всех регионах, и, к примеру, в России ситуация обратная.
За неделю с 15 по 21 августа количество заболевших коронавирусом сократилось во всех шести регионах планеты, как рассказали во Всемирной организации здравоохранения. Общее снижение составило 9%, за этот же период смертность упала на 15%. Наиболее заметным является снижение заболеваемости в Африке (25%), в Европе (20%), и в Америке (18%).
Впрочем, эксперты ВОЗ не обольщаются, а прекрасно знают о том, что в некоторых странах резко сократилось количество проводимых тестов. Так что, вполне возможно, люди заболевают в таком же количестве или даже ещё чаще. В этой связи ориентироваться надо на другие более надёжные показатели, свидетельствующие о развитии пандемии. К ним относятся количество госпитализированных и умерших.
За истекшую неделю в мире зарегистрировано 5,3 млн новых положительных тестов на коронавирус смертность сократилась везде кроме Африки и Западной зоны Тихого океана. На африканском континенте уровень летальности вырос на ошеломительные 183%. В остальных регионах смертность снижается, а сильнее всего в Европе - на 30%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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