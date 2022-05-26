В мире снижается смертность от коронавируса
За последнюю неделю количество летальных исходов из-за развития коронавирусной инфекции в мире сократилось на 11%. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Хорошо известно, что во многих странах мира резко упал уровень тестирований, и именно этим объясняется спад количества заболевших коронавирусом. Вариант Омикрон и различные его разновидности провоцируют коронавирус чаще всего в легкой и средней форме, из-за чего люди не делают тесты, так как часто считают себя просто простуженными. Поэтому судить об объективной ситуации с заболеваемостью можно лишь на основе показателей госпитализаций и смертности. За прошедшую неделю на планете зафиксировано 9 000 летальных исходов из-за коронавируса, и за предшествующие 7 дней этот показатель уменьшился на 11%.
Отмечается и сокращение количества заболевших, которое составило 3%. Самое заметное уменьшение темпов заболеваемости и смертности фиксируется в Африке, Юго-Восточной Азии и Европе. А вот в Америке отмечается рост количества заболевших, за сутки в США снова заболевает более 100 000 человек. Растет количество летальных исходов и в Восточном Средиземноморье.
По количеству заражённых за неделю Китай впервые вырвался на второе место. Если в США заразилась 713 882 человека, это в Китае 543 290. В пятёрку также входят Австралия, Германия и Япония. За 7 дней в Америке скончались 1 957 человек, в Италии - 736, в Бразилии - 713, в России - 680, а в Испании - 564. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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