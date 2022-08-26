Статины необходимо принимать пожизненно
Приём лекарств из категории статинов следует продолжать всю жизнь, поскольку они крайне полезны для сердца. А если перестать их принимать даже в 80 лет, то полученная за счёт них польза полностью испарится.
Исследователи полагают, что для сохранения пользы от статинов приём этих лекарств должен продолжаться пожизненно. Те пациенты, которые внезапно перестают пить данные таблетки, сокращающие уровень холестерина, быстро теряют всю защиту, которую они получают для своего сердца. А основные преимущества этих доступных по стоимости лекарств проявляются только в более позднем возрасте.
Около 15 млн россиян ежедневно принимают статины для снижения риска осложнений сердечно-сосудистой системы из-за повышенного давления. Но считается, что до половины пациентов прекращают их приём из-за предполагаемых побочных эффектов, в число которых могут входить боль в мышцах, нарушения пищеварения, а также головные боли. Но ученые из Лондонского университета королевы Марии настаивают: прекращать приём статинов можно только в случае рекомендаций врача.
Статины - это группа лекарственных препаратов, которые не дают нашей печени производить так называемый «плохой» холестерин или липопротеины низкой плотности. Со временем его скопления приводят к затвердению и сужению артерий, что провоцирует инфаркты и инсульты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лондонский университет королевы Марии
Медицина
высшее учебное заведение в Лондоне (Великобритания), государственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета
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