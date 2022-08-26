Что делает мозг человека уникальным
Ученые из Йельского университета решили выяснить, чем же конкретно человеческий мозг отличается от этого органа у других животных, включая даже наших самых ближайших родственников приматов. Были проанализированы различные типы клеток в префронтальной коре, которые и выявили характерные отличия.
Чем отличается мозг человека от мозга прочих животных, включая человекообразных приматов? В ходе исследования ученые специально изучили дорсолатеральную префронтальная кору - область мозга, являющуюся уникальной для приматов и необходимую для процесса познания более высокого порядка.
Использовав метод секвенирования РНК одной клетки, ученые профилировали уровни экспрессии генов в сотнях тысяч клеток, собранных из этой зоны мозга у взрослых людей, шимпанзе, макак и мартышек. После группировки клеток с похожими профилями экспрессии были выявлены 109 общих типов клеток приматов, а также 5, которые не были общими для всех видов. К ним относился тип микроглий или специфических для мозга иммунных клеток, которые присутствуют только у людей, а также второй тип, общий для людей и шимпанзе.
Исследователи обнаружили, что специфичные для человека типы микроглий существуют в нашем организме на протяжении всей эволюции и взрослой жизни. А значит, эти клетки играют важную роль именно в поддержание состояния мозга, а не в борьбе с болезнями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
Медицина
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость
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