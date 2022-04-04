Чем полезны уроки пианино после 60
Если вы начнёте учиться играть на фортепиано на седьмом десятке, это поможет снизить риск развития старческого слабоумия. Данная привычка приводит к укреплению тканей мозга, которые деградируют по мере развития проблем с памятью.
Многие из нас обожают слушать разную музыку. Но для лиц старше 60 и 70 необходимо сделать следующий шаг и начать самостоятельно обучаться игре на музыкальных инструментах. Учёные обнаружили, что занятия на фортепиано укрепляют белое вещество - ткань мозга, которая деградирует, когда появляются проблемы с памятью и концентрацией. Эти преимущества появляются через 6 месяцев после еженедельных уроков музыки, как показали наблюдения исследователей из Гарвардской медицинской школы.
Россию ожидает целая эпидемия деменции из-за увеличения количества пожилых людей. Правда, в период пандемии число пенсионеров рекордно сократилось, но всё равно в 2040 году количество жертв деменцией в нашей стране может перевалить за 2 млн человек. Многочисленные исследования показывали, что игра на музыкальных инструментах обеспечивает защиту от развития неизлечимого расстройства.
Но все эти исследования касались профессиональных музыкантов, которые начинали учиться с детства. И вот теперь проведено новое исследование, затронувшее процесс обучения игры на фортепиано уже в пожилом возрасте. В нём приняли участие 121 мужчина и женщина после 60 и 70, которые раньше ни на каких музыкальных инструментах не играли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
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